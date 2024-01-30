Вторая Жена Ксения Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Ксения Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

МК-1820 У кого кто родился 11/11.09.1820 Того же уезда и волости деревни Речек у крестьянина Феофилакта Патрикеева жена Ксения Космина родила сына Никиту, которой молитвован священником Василием Стеф... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1820

Сын: Никита Филатов

Отец ребёнка: Филат Патрикеев

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛЮТНИЦЫ! МК-1820 У кого кто родился 11/11.09.1820 Того же уезда и волости деревни Речек у крестьянина Феофилакта Патрикеева жена Ксения Космина родила сына Никиту, которой молитвован священником Васи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Патрикеев

Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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