Вторая Жена Ксения Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
МК-1820 У кого кто родился 11/11.09.1820 Того же уезда и волости деревни Речек у крестьянина Феофилакта Патрикеева жена Ксения Космина родила сына Никиту, которой молитвован священником Василием Стеф... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1820
Сын: Никита Филатов
Отец ребёнка: Филат Патрикеев
ЛЮТНИЦЫ! МК-1820 У кого кто родился 11/11.09.1820 Того же уезда и волости деревни Речек у крестьянина Феофилакта Патрикеева жена Ксения Космина родила сына Никиту, которой молитвован священником Васи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Патрикеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно