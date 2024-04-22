Никита Филатов
Место рождения
Дата рождения11.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1820
Отец: Филат Патрикеев
ЛЮТНИЦЫ! МК-1820 У кого кто родился 11/11.09.1820 Того же уезда и волости деревни Речек у крестьянина Феофилакта Патрикеева жена Ксения Космина родила сына Никиту, которой молитвован священником Васи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно