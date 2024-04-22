Никита Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Филатов

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1820

Отец: Филат Патрикеев

Мать: Вторая Жена Ксения Кузьмина

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛЮТНИЦЫ! МК-1820 У кого кто родился 11/11.09.1820 Того же уезда и волости деревни Речек у крестьянина Феофилакта Патрикеева жена Ксения Космина родила сына Никиту, которой молитвован священником Васи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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