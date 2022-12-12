Матохина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Матохин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Матохин Василий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матохина Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Матохин Василий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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