Полкопина Анастасия Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкопина Анастасия Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1916

Сын: Полкопин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Полкопин Василий Дмитриевич

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
02.05.1922

Дочь: Яковлева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Полкопин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.11.1924

Дочь: Коломенская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Полкопин Василий Дмитриевич

Смерть
1974
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