Полкопина Анастасия Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1916
Сын: Полкопин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Полкопин Василий Дмитриевич
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
02.05.1922
Дочь: Яковлева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Полкопин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.11.1924
Дочь: Коломенская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Полкопин Василий Дмитриевич
Смерть
1974