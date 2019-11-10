Коломенская (Полкопина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломенская (Полкопина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

10.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Полкопин Василий Дмитриевич

Мать: Полкопина Анастасия Капитоновна

Рождение ребёнка
23.11.1950

Сын: Коломенский Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Коломенский Виктор Никифорович

СССР, УССР, г. Рубежное
Рождение ребёнка
02.02.1955

Дочь: Егорова Алла Викторовна

Отец ребёнка: Коломенский Виктор Никифорович

Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Смерть
10.11.2019
Россия г. Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
10.?.2019

Муж: Коломенский Виктор Никифорович

Похороны
Неизвестно
Россия Домодедовском кладбище
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