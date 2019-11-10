Коломенская (Полкопина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти10.11.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Рождение ребёнка
23.11.1950
Сын: Коломенский Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Коломенский Виктор Никифорович
СССР, УССР, г. Рубежное
Рождение ребёнка
02.02.1955
Дочь: Егорова Алла Викторовна
Отец ребёнка: Коломенский Виктор Никифорович
Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Смерть
10.11.2019
Россия г. Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
10.?.2019
Похороны
Неизвестно
Россия Домодедовском кладбище