Полкопин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкопин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полкопин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1916

Сын: Полкопин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Полкопина Анастасия Капитоновна

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
02.05.1922

Дочь: Яковлева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Полкопина Анастасия Капитоновна

Рождение ребёнка
15.11.1924

Дочь: Коломенская Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Полкопина Анастасия Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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