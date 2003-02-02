Полкопин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полкопин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1916
Сын: Полкопин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Полкопина Анастасия Капитоновна
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
02.05.1922
Дочь: Яковлева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Полкопина Анастасия Капитоновна
Рождение ребёнка
15.11.1924
Дочь: Коломенская Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Полкопина Анастасия Капитоновна
Смерть
Неизвестно