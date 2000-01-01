Полкопин Николай Васильевич
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Дата рождения05.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1916
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
28.09.1944
Дочь: Бражник Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Полкопина Дарья Денисовна
Украина,Попасная
Рождение ребёнка
03.10.1947
Дочь: Магомедова Валентина
Мать ребёнка: Полкопина Дарья Денисовна
Украина,Попасная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно