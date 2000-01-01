Полкопина (Павлюченкова) Дарья Денисовна
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Дата рождения06.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1912
Отец: Павлюченков Денис
Мать: не указана
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
28.09.1944
Дочь: Бражник Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Полкопин Николай Васильевич
Украина,Попасная
Рождение ребёнка
03.10.1947
Дочь: Магомедова Валентина
Отец ребёнка: Полкопин Николай Васильевич
Украина,Попасная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно