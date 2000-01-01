Полкопина (Павлюченкова) Дарья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкопина (Павлюченкова) Дарья Денисовна

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка

Дата рождения

06.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1912

Отец: Павлюченков Денис

Мать: не указана

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
28.09.1944

Дочь: Бражник Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Полкопин Николай Васильевич

Украина,Попасная
Рождение ребёнка
03.10.1947

Дочь: Магомедова Валентина

Отец ребёнка: Полкопин Николай Васильевич

Украина,Попасная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полкопин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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