Левина Ульяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Ульяна Евгеньевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

18.01.2016

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1983 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2016

Отец: Левин Евгений Вячеславович

Мать: Грачева Елена Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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