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Левина Ульяна Евгеньевна
Левина Ульяна Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
18.01.2016
Пол
Женский
Отец
Левин Евгений Вячеславович
1978 г.р.
Мать
Грачева (Втюрина) Елена Сергеевна
1983 г.р.
Муж
Не указан
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2016
Отец:
Левин Евгений Вячеславович
Мать:
Грачева Елена Сергеевна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
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