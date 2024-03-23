Левин Евгений Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Евгений Вячеславович

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Место рождения

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978

Отец: Левин Вячеслав Борисович

Мать: Левина Наталья Ивановна

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.2001

Сын: Левин Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Грачева Елена Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.2016

Дочь: Левина Ульяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Грачева Елена Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.2020

Дочь: Левина Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Грачева Елена Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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