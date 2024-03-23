Левин Евгений Вячеславович
Место рождения
Дата рождения08.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978
Отец: Левин Вячеслав Борисович
Мать: Левина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.2001
Мать ребёнка: Грачева Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
18.01.2016
Дочь: Левина Ульяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Грачева Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
26.08.2020
Дочь: Левина Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Грачева Елена Сергеевна