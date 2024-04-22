Собова Харитина Карповна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти26.11.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Собовая Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Собовой Онуфрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Собовой Самсон Тимофеевич
Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович
Смерть
26.11.1873