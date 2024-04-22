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Собова Харитина Карповна

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Место рождения

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

26.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Собовой Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Собовая Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Собовой Онуфрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Собовой Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Собовой Самсон Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболюк Тимофей Иосифович

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Смерть
26.11.1873
Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
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