Дарья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Захар Гурьевич
Мать: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Антон Захарович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Антон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно