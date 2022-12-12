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Дарья Захаровна

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Захар Гурьевич

Мать: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Антон Захарович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Антон Захарович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Захарович

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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