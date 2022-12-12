Захар Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Гурий Полиевктович
Мать: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрона Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сергей Захарович
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агриппина Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ирина Захаровна
Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно