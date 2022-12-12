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Захар Гурьевич

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Гурий Полиевктович

Мать: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрона Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сергей Захарович

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агриппина Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ирина Захаровна

Мать ребёнка: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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