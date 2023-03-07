Ефимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Тимофеевна

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Место рождения

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сергей Захарович

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агриппина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Гурьевич

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Гурьевич

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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