Ефимия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сергей Захарович
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агриппина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Гурьевич
Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно