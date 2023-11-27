Хахина (Хрущёва) Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахина (Хрущёва) Ираида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.?

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.?

Отец: Хрущёв Иван

Мать: Хрущёва Нина

Развод
Неизвестно

Муж: Баранков Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранков Илья

Отец ребёнка: Баранков Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранков Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Хахин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахин Александр

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