Хахина (Хрущёва) Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.?
Отец: Хрущёв Иван
Мать: Хрущёва Нина
Развод
Неизвестно
Муж: Баранков Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранков Илья
Отец ребёнка: Баранков Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранков Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Хахин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хахин Александр