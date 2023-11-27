Хрущёва (Рушева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрущёва (Рушева) Нина

Хрущёва (Рушева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рушев Александр

Мать: Рушева Глафира

Рождение ребёнка
1952

Сын: Хрущёв Анатолий

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Россия
Рождение ребёнка
05.04.?

Дочь: Хахина Ираида

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарёва Ольга

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Чаплыгино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущёв Иван

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущёв Сергей

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущёв Алексей (Олег)

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущёв Юрий

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущёв Андрей

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущёв Александр

Отец ребёнка: Хрущёв Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close