Хрущёва (Рушева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рушев Александр
Мать: Рушева Глафира
Рождение ребёнка
1952
Сын: Хрущёв Анатолий
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Россия
Рождение ребёнка
05.04.?
Дочь: Хахина Ираида
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарёва Ольга
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Чаплыгино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущёв Иван
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущёв Сергей
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущёв Юрий
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущёв Андрей
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущёв Александр
Отец ребёнка: Хрущёв Иван
Смерть
Неизвестно