Хрущёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёв Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрущёв Иван

Мать: Хрущёва Нина

Рождение ребёнка
05.07.1989

Сын: Хрущев Матвей

Мать ребёнка: Хрущева Люда

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущев Андрей

Мать ребёнка: Хрущева Люда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молозина Елена

Мать ребёнка: Хрущева Люда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущева Люда

Смерть
Неизвестно
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