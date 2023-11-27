Хрущёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрущёв Иван
Мать: Хрущёва Нина
Рождение ребёнка
05.07.1989
Сын: Хрущев Матвей
Мать ребёнка: Хрущева Люда
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущев Андрей
Мать ребёнка: Хрущева Люда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молозина Елена
Мать ребёнка: Хрущева Люда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрущева Люда
Смерть
Неизвестно