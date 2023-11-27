Баранков Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранков Владимир
Мать: Баранкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Баранкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранков Артём
Мать ребёнка: Баранкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранков Кирилл
Мать ребёнка: Баранкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранкова Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Хахина Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранков Илья
Мать ребёнка: Хахина Ираида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хахина Ираида