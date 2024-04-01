Алексеев Стефан Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Павел Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Игнат Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алексеева) Варвара Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Терентий Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно