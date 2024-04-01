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Алексеев Стефан Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Алексеев Яков Петров

Мать: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Игнат Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Варвара Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Терентий Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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