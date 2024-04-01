Алексеев Яков Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1818
Бракосочетание
15.01.1841
м. 22 ж. 20 отставного солдата дочь
Рождение ребёнка
26.10.1841
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
отец записан как Яков Петров Писарьков
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Алексеева) Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Алексеев Евлампий Яковлев
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова
Смерть
Неизвестно