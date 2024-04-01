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Алексеев Яков Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1818

Отец: Алексеев Петр Однодв. Ст. Новомарьинской Тимофеев

Мать: Алексеева Параскева Титова

Бракосочетание
15.01.1841

Жена: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

м. 22 ж. 20 отставного солдата дочь
Рождение ребёнка
26.10.1841

Сын: Алексеев Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

отец записан как Яков Петров Писарьков
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Алексеева) Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Алексеев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Алексеев Евлампий Яковлев

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Алексеев Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Алексеев Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексеев Федор Яковлев

Мать ребёнка: Алексеева (Распопова) Епестимия Иванова

Смерть
Неизвестно

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