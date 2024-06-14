Ярохина (Казила) Марина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярохина (Казила) Марина Никитина

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

17.07.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865 ст.

Отец: Казила Никита Сазоньевич

Мать: Казила Александра Фёдоровна

Очкино, Сумська область
Крещение
18.07.1865 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Константин Фёдоров сын Котов и Ирина Алексеевна дочь Казилина.
Бракосочетание
21.01.1883

Муж: Ярохин Авраам Андреевич

Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Иосиф Исидорович Синельник, Михаил ... Самулев и Авраамий Михайлов Кривобок. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Григо... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.

Сын: Ярохин Степан Авраамович

Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.

Сын: Ярохин Дионисий Авраамович

Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1891 ст.

Дочь: Лобанова (Ярохина) Елена Авраамовна

Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.

Сын: Ярохин Андрей Авраамович

Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.

Дочь: Коренькова (Ярохина) Евфросиния Авраамовна

Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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