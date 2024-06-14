Ярохина (Казила) Марина Никитина
Место рождения
Дата рождения17.07.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
17.07.1865 ст.
Крещение
18.07.1865 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Константин Фёдоров сын Котов и Ирина Алексеевна дочь Казилина.
Бракосочетание
21.01.1883
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Иосиф Исидорович Синельник, Михаил ... Самулев и Авраамий Михайлов Кривобок. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Григо... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.
Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.
Сын: Ярохин Дионисий Авраамович
Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
15.05.1891 ст.
Дочь: Лобанова (Ярохина) Елена Авраамовна
Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.
Дочь: Коренькова (Ярохина) Евфросиния Авраамовна
Отец ребёнка: Ярохин Авраам Андреевич
Смерть
Неизвестно