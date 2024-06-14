Коренькова (Ярохина) Евфросиния Авраамовна 16.02.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Коренькова (Ярохина) Евфросиния Авраамовна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

16.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
16.02.1902 ст.

Отец: Ярохин Авраам Андреевич

Мать: Ярохина (Казила) Марина Никитина

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Согласно информации из записи о третьем замужестве, по первому браку - вдова, по второму браку разведена. Записи о данных событиях пока не найдено.
Крещение
16.02.1902 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники того же села крестьяне Яков Александрович Синельник и Евфросиния Емельянова Синельникова.
Бракосочетание
02.11.1923

Муж: Кореньков Степан Кондратьевич

Журавка, Сумська область
Третий брак для Евфросинии, первый - для Степана.
Место жительства
После 1923
Журавка, Сумська область
После третьего замужества.
Смерть
Неизвестно

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