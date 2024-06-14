Коренькова (Ярохина) Евфросиния Авраамовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1902 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Согласно информации из записи о третьем замужестве, по первому браку - вдова, по второму браку разведена. Записи о данных событиях пока не найдено.
Крещение
16.02.1902 ст.
Восприемники того же села крестьяне Яков Александрович Синельник и Евфросиния Емельянова Синельникова.
Бракосочетание
02.11.1923
Третий брак для Евфросинии, первый - для Степана.
Место жительства
После 1923
После третьего замужества.
Смерть
Неизвестно