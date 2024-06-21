Ярохин Степан Авраамович
Место рождения
Дата рождения26.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1884 ст.
Крещение
27.12.1884 ст.
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Александр Иосифович Синельник и солдатская жена Анна Иоаннова Дедовская.
Бракосочетание
03.09.1906 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Симеон Никитин Казила и Павел Иосифович Синельник. По невесте: крестьяне села Очкино Филипп Евфимов Бовтун и Павел Емельянов Тарасенок.
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Дочь: (Ярохина) Неонила Степановна
Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Сын: Ярохин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.
Дочь: (Ярохина) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1918
Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна
Бракосочетание
22.06.1926
На момент повторного брака и Степан, И Прасковья вдовы.
Смерть
Неизвестно