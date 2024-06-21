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Ярохин Степан Авраамович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

26.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1884 ст.

Отец: Ярохин Авраам Андреевич

Мать: Ярохина (Казила) Марина Никитина

Очкино, Сумська область
Крещение
27.12.1884 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Александр Иосифович Синельник и солдатская жена Анна Иоаннова Дедовская.
Бракосочетание
03.09.1906 ст.

Жена: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Симеон Никитин Казила и Павел Иосифович Синельник. По невесте: крестьяне села Очкино Филипп Евфимов Бовтун и Павел Емельянов Тарасенок.
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.

Дочь: (Ярохина) Неонила Степановна

Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Ярохин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.

Дочь: (Ярохина) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Ярохин Роман Степанович

Мать ребёнка: Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
22.06.1926

Жена: Ярохина (Дедовская) Прасковья Максимовна

Очкино, Сумська область
На момент повторного брака и Степан, И Прасковья вдовы.
Смерть
Неизвестно

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