Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиДо 1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
03.09.1906 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Симеон Никитин Казила и Павел Иосифович Синельник. По невесте: крестьяне села Очкино Филипп Евфимов Бовтун и Павел Емельянов Тарасенок.
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Дочь: (Ярохина) Неонила Степановна
Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Сын: Ярохин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.
Дочь: (Ярохина) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович
Рождение ребёнка
17.02.1918
Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович
Смерть
До 1926
Исходя из даты о повторном браке Степана.