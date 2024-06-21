Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯрохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Ярохина (Малахова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
03.09.1906 ст.

Муж: Ярохин Степан Авраамович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Симеон Никитин Казила и Павел Иосифович Синельник. По невесте: крестьяне села Очкино Филипп Евфимов Бовтун и Павел Емельянов Тарасенок.
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.

Дочь: (Ярохина) Неонила Степановна

Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Ярохин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.

Дочь: (Ярохина) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Ярохин Роман Степанович

Отец ребёнка: Ярохин Степан Авраамович

Очкино, Сумська область
Смерть
До 1926
Очкино, Сумська область
Исходя из даты о повторном браке Степана.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.