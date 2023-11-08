Горлова Афимья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Горлова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
18.06.1851
Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1853
Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно