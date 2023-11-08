Горлова Афимья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Афимья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Горлова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.06.1851

Сын: Горлов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.11.1853

Сын: Горлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горлов Григорий Алексеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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