Горлов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Горлов Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горлова Афимья Мироновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Горлова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна
Рождение ребёнка
18.06.1851
Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна
Рождение ребёнка
14.11.1853
Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна
Смерть
Неизвестно