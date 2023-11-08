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Горлов Григорий Алексеевич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Горлов Алексей Иванович

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Афимья Мироновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Горлова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горлов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.06.1851

Сын: Горлов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.11.1853

Сын: Горлов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Афимья Мироновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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