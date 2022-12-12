Кожемяк (Давыдова) Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемяк (Давыдова) Домникия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1910

Дочь: Мишенькина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кожемяк Андрей Андреевич

Егорьевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемяк Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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