Кожемяк (Давыдова) Домникия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1910
Дочь: Мишенькина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кожемяк Андрей Андреевич
Егорьевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно