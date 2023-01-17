Кожемяк Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемяк Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1910

Дочь: Мишенькина Елена Андреевна

Мать ребёнка: Кожемяк Домникия Ивановна

Егорьевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемяк Домникия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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