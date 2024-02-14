Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна
Место рожденияд.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аккужин Гайнетдин
Мать: Аккужина ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кутлубулатов Файздрахман Хасанович
Отец ребёнка: Кутлубулатов Хасан Исмагилович
Рождение ребёнка
18.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутлубулатов Хасан Исмагилович
Рождение ребёнка
06.02.1953
Сын: Кутлубулатов Ишбулды Хасанович
Отец ребёнка: Кутлубулатов Хасан Исмагилович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно