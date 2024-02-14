Кутлубулатов Хасан Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлубулатов Хасан Исмагилович

Место рождения

д.Калаево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кутлубулатов Исмагил

Мать: Кутлубулатова Ямлиха

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кутлубулатов Файздрахман Хасанович

Мать ребёнка: Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
18.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна

Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Рождение ребёнка
06.02.1953

Сын: Кутлубулатов Ишбулды Хасанович

Мать ребёнка: Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна

Похороны
Неизвестно

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