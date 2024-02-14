Кутлубулатов Хасан Исмагилович
Место рожденияд.Калаево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1910
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кутлубулатов Исмагил
Мать: Кутлубулатова Ямлиха
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
18.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Рождение ребёнка
06.02.1953
Сын: Кутлубулатов Ишбулды Хасанович
Мать ребёнка: Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна
Похороны
Неизвестно