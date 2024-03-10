Соколова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: Антонина

Рождение ребёнка
02.03.1968

Сын: Соколов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1973

Сын: Соколов Олег Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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