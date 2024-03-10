Соколова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1968
Сын: Соколов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1973
Сын: Соколов Олег Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич