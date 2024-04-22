Соколов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Игорь Александрович

Соколов Игорь Александрович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1968

Отец: Соколов Александр Николаевич

Мать: Соколова Нина Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1991

Дочь: Соколова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Владимировна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Мария Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Елена

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Елена

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close