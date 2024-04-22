Соколов Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1968
Рождение ребёнка
01.02.1991
Дочь: Соколова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Мария Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Елена