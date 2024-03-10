Соколов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Николай
Рождение ребёнка
02.03.1968
Сын: Соколов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Соколова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1973
Сын: Соколов Олег Александрович
Мать ребёнка: Соколова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Соколова Нина Васильевна