Гавриш Платон Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти08.12.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриш Василий Платонович
Мать ребёнка: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриш Евсевий Платонович
Мать ребёнка: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна
Бракосочетание
До 1858
Рождение ребёнка
09.07.1875 ст.
Сын: Гавриш Антоний Платонович
Мать ребёнка: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна
Смерть
08.12.1893 ст.