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Гавриш Платон Спиридонович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

08.12.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гавриш Спиридон (Свирид) Семёнович

Мать: Гавриш Марфа Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриш Василий Платонович

Мать ребёнка: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриш Евсевий Платонович

Мать ребёнка: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
До 1858

Жена: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1875 ст.

Сын: Гавриш Антоний Платонович

Мать ребёнка: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
08.12.1893 ст.
Покровское, Чернігівська область

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