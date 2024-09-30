Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

29.08.1836 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1836 ст.

Отец: Биндюк Григорий Петрович

Мать: Биндюк (Брухно) Пелагея Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриш Василий Платонович

Отец ребёнка: Гавриш Платон Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриш Евсевий Платонович

Отец ребёнка: Гавриш Платон Спиридонович

Покровское, Чернігівська область
Крещение
30.08.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Села Кукович Даниила Ивановича Корявки сын Корнилий и казака Дионисия Григорьевича Брухно дочь девица Ольга
Бракосочетание
До 1858

Муж: Гавриш Платон Спиридонович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1875 ст.

Сын: Гавриш Антоний Платонович

Отец ребёнка: Гавриш Платон Спиридонович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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