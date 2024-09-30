Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1836 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1836 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриш Василий Платонович
Отец ребёнка: Гавриш Платон Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриш Евсевий Платонович
Отец ребёнка: Гавриш Платон Спиридонович
Крещение
30.08.1836 ст.
Села Кукович Даниила Ивановича Корявки сын Корнилий и казака Дионисия Григорьевича Брухно дочь девица Ольга
Бракосочетание
До 1858
Рождение ребёнка
09.07.1875 ст.
Сын: Гавриш Антоний Платонович
Отец ребёнка: Гавриш Платон Спиридонович
Смерть
После 1858