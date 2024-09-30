Биндюк (Брухно) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1836 ст.
Дочь: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Биндюк Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Биндюк Амвросий Григорьевич
Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Биндюк Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Биндюк Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович
Смерть
После 1858