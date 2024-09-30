Биндюк (Брухно) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биндюк (Брухно) Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Брухно Григорий Васильевич

Мать: Брухно (Нагорная) Агафья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биндюк Григорий Петрович

Рождение ребёнка
29.08.1836 ст.

Дочь: Гавриш (Биндюк) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Биндюк Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Биндюк Амвросий Григорьевич

Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Биндюк Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Биндюк Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Биндюк Григорий Петрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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