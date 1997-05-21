(Гамм) Августа
Место рождения
Дата рождения07.03.1925
Дата смерти21.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925
Отец: Гамм Корнелиус
Мать: Гамм Мария
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Рождение ребёнка
08.04.1949
Рождение ребёнка
10.08.1950
Рождение ребёнка
08.04.1953
Рождение ребёнка
25.04.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дайкер Роберт
Смерть
21.05.1997
Frankenthal, Germany