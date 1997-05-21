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(Гамм) Августа

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1925

Дата смерти

21.05.1997

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925

Отец: Гамм Корнелиус

Мать: Гамм Мария

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Рождение ребёнка
08.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкер Роберт

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкер Роберт

Рождение ребёнка
08.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкер Роберт

Рождение ребёнка
25.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкер Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайкер Роберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайкер Роберт

Смерть
21.05.1997
Frankenthal, Germany
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