Дайкер Роберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДайкер Роберт

Дайкер Роберт

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1922

Дата смерти

20.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа

Рождение ребёнка
08.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа

Рождение ребёнка
25.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа

Смерть
20.01.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close