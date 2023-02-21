Дайкер Роберт
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1922
Дата смерти20.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1949
Рождение ребёнка
10.08.1950
Рождение ребёнка
08.04.1953
Рождение ребёнка
25.04.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.01.1971