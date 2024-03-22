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Анастасия Харитонова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1836

Отец: Харитон Лаврентиев

Мать: Акилина Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1855

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1856

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1860

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1861

Дочь: Ефимия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1876

Дочь: Марфа (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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