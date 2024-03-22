Анастасия Харитонова
Место рождения
Дата рождения23.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1836
Отец: Харитон Лаврентиев
Мать: Акилина Сергеева
Бракосочетание
08.11.1853
Муж: Иван Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1855
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
03.08.1856
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
23.07.1860
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
13.09.1861
Дочь: Ефимия (по крёстному)
Рождение ребёнка
04.07.1876
Дочь: Марфа (по крёстному)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно