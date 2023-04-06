Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1853
Жена: Анастасия Харитонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1854
Военная служба
1854
Рождение ребёнка
12.01.1855
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Харитонова
Рождение ребёнка
03.08.1856
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Харитонова
Рождение ребёнка
23.07.1860
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Харитонова
Смерть
Неизвестно