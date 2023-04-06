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Иван Дмитриев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1853

Жена: Анастасия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1854
Военная служба
1854
Рождение ребёнка
12.01.1855

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1856

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1860

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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