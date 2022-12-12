Антонова Белицкая (Савенкова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Белицкая (Савенкова) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

23.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Савенков Андрей Фаддеевич

Мать: не указана

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Антонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр Иванович

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
1958

Муж: Белицкий Василий Алексеевич

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Александр Иванович

Смерть
23.01.1959
Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
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