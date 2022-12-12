Антонова Белицкая (Савенкова) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти23.01.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Савенков Андрей Фаддеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Антонов Иван Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр Иванович
Бракосочетание
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1959