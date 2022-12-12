Антонов Александр Иванович
Место рожденияБекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1882
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Антонов Иван
Мать: не указана
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Антонов Иван Александрович
Мать ребёнка: Антонова Белицкая Анастасия Андреевна
Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946