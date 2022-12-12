Антонов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр Иванович

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Место рождения

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Антонов Иван

Мать: не указана

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Антонов Иван Александрович

Мать ребёнка: Антонова Белицкая Анастасия Андреевна

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Белицкая Анастасия Андреевна

Смерть
1946
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