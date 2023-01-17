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Антонов Иван Александрович

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Место рождения

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

01.06.1906

Дата смерти

14.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906

Отец: Антонов Александр Иванович

Мать: Антонова Белицкая Анастасия Андреевна

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.10.1929

Жена: Антонова Мария Ивановна

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1940

Дочь: Киприянова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Антонова Мария Ивановна

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
14.06.1943
Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Антонов Иван Александрович Дата рождения: __.__.1906 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 5 гв. А 55 исбр 328 аиб Дата выбытия: 14.07.1943 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения... Показать все
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