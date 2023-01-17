Антонов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения01.06.1906
Дата смерти14.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906
Бракосочетание
09.10.1929
Жена: Антонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1940
Дочь: Киприянова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Антонова Мария Ивановна
Смерть
14.06.1943
Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Антонов Иван Александрович Дата рождения: __.__.1906 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 5 гв. А 55 исбр 328 аиб Дата выбытия: 14.07.1943 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения... Показать все