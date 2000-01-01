Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Якшамкин Михайла Еремеев
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Аграфена Тихонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Аграфена Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Тихонова
Смерть
Неизвестно