Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1784 г.р.

Жена

1810 г.р.
1795 г.р.

Дети

1846 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Якшамкин Михайла Еремеев

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Аграфена Тихонова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Аграфена Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Тихонова

Смерть
Неизвестно
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