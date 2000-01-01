Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

1805 г.р.
1806 г.р.
1807 г.р.
1809 г.р.
1814 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван

Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Анисим

Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Михайла Еремеев

Смерть
Неизвестно
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