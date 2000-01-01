Марфа
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван
Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Анисим
Отец ребёнка: Якшамкин Михайла Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно