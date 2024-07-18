Реформатская Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Реформатский Александр Платонович
Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
1809
Сын: Реформатский Николай Платонович
Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Реформатский Василий Платонович
Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Реформатская) Александра Платоновна
Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Реформатский Яков Платонович
Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Реформатская) Мария Платоновна
Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович
Смерть
Неизвестно