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Реформатская Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Реформатский Александр Платонович

Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1801

Муж: Реформатский Платон Александрович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Реформатский Николай Платонович

Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Реформатский Василий Платонович

Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Реформатская) Александра Платоновна

Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Реформатский Яков Платонович

Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Реформатская) Мария Платоновна

Отец ребёнка: Реформатский Платон Александрович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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