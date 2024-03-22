Реформатский Яков Платонович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Образование
Между 1830 и 1833
Кострома, город Кострома, Костромская область
уездное училище
Бракосочетание
Около 1836
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Скворцова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Реформатская Мария Кузминична
Работа или профессия
До 1879
дьячок
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, псаломщик
Работа или профессия
Неизвестно
Воскресенское Новое, Лухский муниципальный район, Ивановская область
пономарь, псаломщик
Смерть
1879
Умер заштатом