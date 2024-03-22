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Реформатский Яков Платонович

Место рождения

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Реформатский Платон Александрович

Мать: Реформатская Анна Максимова

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Образование
Между 1830 и 1833
Кострома, город Кострома, Костромская область
уездное училище
Бракосочетание
Около 1836

Жена: Реформатская Мария Кузминична

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Скворцова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Реформатская Мария Кузминична

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
До 1879
Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
дьячок
Работа или профессия
Неизвестно
Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
пономарь, псаломщик
Работа или профессия
Неизвестно
Воскресенское Новое, Лухский муниципальный район, Ивановская область
пономарь, псаломщик
Смерть
1879
Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Умер заштатом
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