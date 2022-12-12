Шевцов Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шевцов Георгий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шевцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шевцов Пуд Иванович
Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шевцов Иван Иванович
Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно