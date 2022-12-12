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Шевцов Иван Георгиевич

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Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шевцов Георгий Семёнович

Мать: не указана

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шевцов Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шевцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевцов Пуд Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевцов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шевцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шевцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Агафья Ивановна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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