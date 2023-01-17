Шевцова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шевцов Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шевцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевцов Пуд Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевцов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шевцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шевцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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