Шевцова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шевцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шевцов Пуд Иванович
Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шевцов Иван Иванович
Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Шевцов Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно