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Гриб Анна Иустиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриб Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
23.06.1905

Сын: Гриб Петр Иосифович

Отец ребёнка: Гриб Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1913

Дочь: (Гриб) Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Гриб Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Гриб Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Гриб Иосиф Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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