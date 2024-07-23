Гриб Анна Иустиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1905
Сын: Гриб Петр Иосифович
Отец ребёнка: Гриб Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1913
Дочь: (Гриб) Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Гриб Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1918
Отец ребёнка: Гриб Иосиф Алексеевич
Смерть
Неизвестно